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Politico: главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за помощи Украине

Ирина Елагина
12:35 23.05.2023
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался поддержать новый пакет военной помощи Украине.
Politico: главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за помощи Украине
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Globallookpress
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Венгерский банк ОТР стал камнем преткновения на встрече министров иностранных дел ЕС, обсуждавших военные поставки Украине и очередной пакет антироссийских санкций. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался поддержать увеличение военной помощи Украине, так как Киев включил венгерский банк ОТР в список спонсоров войны.

Принципиальная позиция Сийярто стала предметом спора и критики со стороны министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Об острой дискуссии дипломатов сообщило Politico со ссылкой на очевидцев, присутствовавших на встрече министров.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поссорились в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли скандального венгерского банка в войне России с Украиной. Дипломаты также говорят, что спор отсрочивает новые санкции против России», - пишет издание.

Бербок, а также представители Швеции и Эстонии пытались давить на Сийярто, так как «ЕС не должен медлить с дальнейшими санкциями, которые предназначены для пресечения обхода санкций, и с увеличением военной помощи Украине». 

«Этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая поставила крест на многочисленных шагах военного времени, направленных на то, чтобы наказать Россию и поддержать Украину. В то время как Будапешт, как правило, уступал после получения уступок, многочисленные задержки привели многих в ярость», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто потребовал от Киева и Еврокомиссии объяснений из-за информации о возможной остановке нефтепровода «Дружба», назвав безопасное энергоснабжение вопросом суверенитета страны.

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