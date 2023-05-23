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В Ростовской области наградили добровольцев - участников СВО

12:33 23.05.2023
В торжественной обстановке военнослужащие получили ордена и медали.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Ростовской области в одном из мотострелковых соединений Южного военного округа военнослужащим отряда добровольцев, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне спецоперации, вручили заслуженные награды.

Кадры церемонии публикует Министерство обороны России. Наши бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Между тем в пресс-центре российской группировки «Юг» сообщили об авиаударах по украинским опорникам в Донбассе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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