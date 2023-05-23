Командир орудия «Мста-СМ2» рассказал о новой компьютерной начинке САУ
Координаты артиллеристы получают с воздуха при помощи БПЛА, они корректируются. Затем уничтожаются цели противника: бронированная техника, танки, живая сила.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В зоне проведения специальной военной операции на одном из тактических направлений артиллеристы получили координаты цели от разведчиков группировки «Запад». Было сказано, где находится легкобронированная техника украинских националистов. К работе приступила самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ2».
Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева решила посмотреть, что происходит внутри боевой машины во время стрельбы и забралась в кабину. Расчет состоит из нескольких человек: командира орудия, старшего наводчика и заряжающего. Командир отдал команду «Выстрел!».
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