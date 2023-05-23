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Командир орудия «Мста-СМ2» рассказал о новой компьютерной начинке САУ

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
05:00 23.05.2023
Координаты артиллеристы получают с воздуха при помощи БПЛА, они корректируются. Затем уничтожаются цели противника: бронированная техника, танки, живая сила.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне проведения специальной военной операции на одном из тактических направлений артиллеристы получили координаты цели от разведчиков группировки «Запад». Было сказано, где находится легкобронированная техника украинских националистов. К работе приступила самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ2».

Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева решила посмотреть, что происходит внутри боевой машины во время стрельбы и забралась в кабину. Расчет состоит из нескольких человек: командира орудия, старшего наводчика и заряжающего. Командир отдал команду «Выстрел!».

© ТРК "Звезда"

Среди уничтожаемых артиллеристами целей - бронированная техника, танки, живая сила украинских националистов и такие же самоходные установки. Командир орудия с позывным Малой поделился своими впечатлениями от новейшей модификации данной артиллерийской установки.

«От предшественников отличается тем, что более компьютеризировано все: система зарядки, система подачи гильз и внешне маленько изменена. В целом все осталось так же. Дает больший темп стрельбы, быструю зарядку. Координаты целей получаем с БПЛА: "птицы", "Орлан", "Матрикс". Получаем координаты - корректируют и уничтожают цели», - пояснил он.

САУ «Мста-СМ2» оборудована улучшенной системой управления наведения и огнем с программируемым комплексом заряжания. Может действовать в составе батареи и самостоятельно. После произведенного выстрела расчет спешно покидает позицию и уезжает в укрытие.

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