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Министр обороны Нидерландов Оллонгрен подтвердила готовность обучать украинских пилотов на F-16

Ирина Елагина
11:48 23.05.2023
Нидерланды готовы приступить к обучению украинских летчиков, как только получат команду из Вашингтона.
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен подтвердила готовность обучать украинских пилотов на F-16
© Фото: Harald Tittel, dpa, Globallookpress
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Нидерланды готовы участвовать в подготовке украинских летчиков к полетам на американских истребителях F-16, но о поставках этих самолетов Киеву говорить преждевременно. Министр обороны Кайса Оллонгрен дала комментарий журналистам о возможном участии Нидерландов в очередном этапе военной помощи Украине перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

«Мы работаем над конкретным графиком начала тренировок, и мы считаем важным сделать это как можно скорее, нам действительно нужен был зеленый свет из Вашингтона. Это совместные усилия с Данией, Бельгией, Великобританией и другими союзниками», - приводит агентство UrduPoint слова Оллонгрен.

Она подчеркнула, что союзники по НАТО ведут переговоры о поставках американских истребителей на Украину, обсуждается, в частности, сколько есть в наличии таких самолетов, но что касается вопроса самих поставок, «сейчас это не обсуждается».

Ранее Юрий Сак, советник Минобороны Украины, заявил Washington Post, что Киев рассчитывает получить первые F-16 в начале осени.

Напомним, что американский президент Джо Байден заявил, что союзники начнут тренировать украинских пилотов и предоставят истребители F-16 для укрепления ВВС Украины.

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