ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую данные о российских войсках

© Видео: ЦОС ФСБ России © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России раскрыли 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о военных объектах и технике российской группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, у задержанной были изъяты технические средства, в которых содержались геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность подразделений группировки ВС РФ «Восток», принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины.

Отмечается, что женщину, которая выполняла задание иностранных спецслужб, арестовали, по данному факту было заведено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Крыма по подозрению в государственной измене. В ведомстве заявили, что задержанный пересылал в чат-бот украинского Тelegram-канала видеозаписи перемещения военной техники Минобороны России по железной дороге. Техника двигалась в направлении зоны проведения СВО.