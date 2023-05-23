В Бурятии военные навели понтонный мост через реку для облегчения жизни сельчан

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В Бурятии военные инженеры установили понтонную переправу через реку Джида. Теперь жители отдаленных сел смогут в два раза быстрее добираться до районного центра.

Мост будет функционировать до осени. Не помешает даже возможное половодье. Специалисты Восточного военного округа создали запас понтонных звеньев, которые будут использовать в случае подъема воды.

Между тем в Якутии несколько сел уже оказались отрезанными от большой земли. Из берегов вышла река Амга. Действует режим ЧС. Затоплены четыре района.

Весеннее половодье в республике охватывает новые территории. Спасатели мониторят ситуацию сразу на восьми реках. Чтобы не допустить дальнейших подтоплений, укрепляют дамбы и взрывают лед. Так, только в Кобяйском районе, где уровень реки Лены растет ежедневно, уже использовали 1 000 килограммов тротила.

Ранее мы рассказывали, как военные инженеры подрывают лед на реках Южного Урала.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.