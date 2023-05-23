Глава МИД Марокко Бурита заявил, что его страна не является участником конфликта на Украине

Министр Бурита отметил, что у королевства хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и оно выступает за мирное решение данного конфликта.

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В Марокко выразили свое отношение к украинскому конфликту. Подчеркнуто, что королевство не участвует ни на одной стороне данного конфликта. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Насер Бурита.

Он отметил, что одной из причин обеспокоенности Марокко данным конфликтом является подрыв региональной безопасности. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который впервые с 1992 года прибыл с рабочим визитом в Королевство Марокко. Слова главы МИД африканского государства приводит местное информагентство Mapnews.

«Королевство Марокко обеспокоено данной войной, потому что, во-первых, это подрывает региональную безопасность и стабильность, а во-вторых, потому что ее последствия, также и экономические, (влияют. - Прим. ред.) на множество стран, включая Марокко», - сообщило издание.

Министр Бурита указал на «неизменную позицию Марокко в отношении уважения территориальной целостности и суверенитета стран» и добавил, что официальный Рабат привержен «соблюдению законности и международного права и неиспользованию силы для урегулирования конфликтов, а также поощрения диалога и соблюдения соответствующих резолюций ООН».

«У Марокко хорошие отношения с Россией и Украиной, и оно выступает за мирное решение данного конфликта», - добавил глава МИД Бурита.

Ранее, в апреле, сообщалось, что МИД РФ осудил изъятие Чехией танков Марокко для передачи киевскому режиму. В частности, до начала СВО на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию 130 танков Т-72Б, которые были куплены у Белоруссии с 1999 по 2001 год. Как отметили в МИД, в Королевство вернулись только 56 танков из Чехии. Остальные были изъяты чешской стороной для дальнейшей передачи Украине.