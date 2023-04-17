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В МИД РФ назвали вопиющим изъятие Чехией танков Марокко для передачи Киеву

Андрей Аркадьев
16:51 17.04.2023
В Марокко до начала СВО заключили контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных у Белоруссии в период с 1999 по 2001 год, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД РФ назвали вопиющим изъятие Чехией танков Марокко для передачи Киеву
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющим случаем передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии танков из Марокко. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», - сказала она.

Захарова заявила, что Марокко до начала спецоперации заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных у Белоруссии с 1999 по 2001 год. Как утверждает представитель МИД, только 56 машин Чехия вернула Марокко. Остальные были изъяты чешской стороной для дальнейшей передачи Украине.

Ранее чешское Минобороны пообещало, что украинская бронетехника будет ремонтироваться на территории Чехии, не уточнив, о какой конкретно технике идет речь и в каких количествах. Отметим, что Прага регулярно поставляет вооружение официальному Киеву после начала спецоперации. Чехия отправляет украинской стороне бронетранспортеры, танки Т-72 и гаубицы.

Между тем в марте президент Чехии Петр Павел предложил использовать труд рабочих с Украины для производства боеприпасов.

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