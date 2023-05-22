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В центре Москвы Aurus попал в ДТП

Ирина Елагина
09:09 22.05.2023
Автомобиль с правительственным госномером попал в аварию на территории ЦАО.
В центре Москвы Aurus попал в ДТП
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Автомобиль Aurus с правительственным госномером стал участником ДТП в центре Москвы утром 22 мая. Об этом сообщил 360 со ссылкой на источник в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, две иномарки - Volvo и Aurus - столкнулись на пересечении пр. Мира с Больничным переулком. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

На место происшествия выезжали спасатели и экипаж ДПС.

Ранее сообщалось, что порядка десяти машин столкнулись на трассе под Екатеринбургом из-за сильного дыма бушующих в регионе лесных пожаров.

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