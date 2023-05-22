В Омской области отменили введенный из-за ландшафтных пожаров режим ЧС

Ранее режим ЧС был введен в Омской области из-за ландшафтных пожаров. К сегодняшнему дню число термоточек в регионе уменьшилось.

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В Омской области режим ЧС, введенный в регионе 8 мая из-за ландшафтных пожаров, переведен в режим повышенной готовности. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

«На оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области принял решение изменить режим ЧС, который вводился в связи с напряженной пожароопасной ситуацией, на режим повышенной готовности. Результаты мониторинга показывают, что количество термоточек в области уменьшилось», - следует из сообщения Хоценко в его Telegram-канале.

Хоценко отметил, что контролирует исполнение главами муниципальных районов поручения по увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг поселений с 10 до 20 метров. Он также поручил усилить информационную работу с местными жителями об опасности разведения открытого огня.

Ранее угроза населенным пунктам от природных пожаров была снята в Курганской области. Из-за огненной стихии уничтожены или повреждены более 300 жилых домов и почти 4 000 других строений. В тушении пожара были задействованы 230 единиц техники и два самолета Ил-76 ВКС. Бороться с природной стихией помогали добровольцы и волонтеры. Пострадавшие в результате пожара жители микрорайона Смолино рассказали, как пытались спасти свои дома.