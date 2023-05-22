Опубликованы кадры обстрела дома в Донецке, в котором тяжелое ранение получил 13-летний мальчик

Школьник спал, когда в его комнату попал осколок вражеского снаряда.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Киевские националисты подвергли массированной атаке Донецк и другие населенные пункты ДНР в минувшие сутки. В течение воскресного дня боевики выпустили по мирным кварталам порядка 177 боеприпасов различного калибра.

Больше всего снарядов разорвалось в Донецке. Пострадали пять человек. Среди раненых - подросток. 13-летнего мальчика доставили в больницу и ампутировали ногу.

На кадрах видно, как выглядит комната дома, в которой находился мальчик, пострадавший от обстрела. В потолке зияет дара от попавшего в здание осколка.

Ранее сообщалось, что Киевский район Донецка попал под шквальный огонь украинских боевиков, и сестра пострадавшего подростка рассказала, что раненого брата увезли в больницу.



