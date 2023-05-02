Военные США обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения

По данным NBC News, воздушный шар пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, а сейчас медленно движется на восток в сторону Мексики.

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Американские военные отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения, который был обнаружен в небе над территорией Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на официальных лиц страны.

Как отметил источник, объект не обладает маневренностью. К настоящему моменту известно, что шар пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, а сейчас с малой скоростью движется на восток в сторону Мексики. Отмечается, что над объектами секретного назначения он замечен не был.

Военные США заметили данный летающий объект около недели назад, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестно. По мнению официальных лица Соединенных Штатов, воздушный шар не принадлежит КНР. В настоящее время неясно, является ли объект метеозондом, но в случае приближения к земле правоохранителям придется сбить его.

Ранее США не нашли обломки сбитых на Аляске и озере Гурон воздушных объектов. Североамериканское командование ПВО сообщило, что поиски было рекомендовано завершить, отметив, что впоследствии в этих районах отменят периметры безопасности, которые запрещают полеты гражданской авиации.