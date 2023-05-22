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Истребители Северного флота отработали перехват самолетов условного противника

06:56 22.05.2023
В Минобороны России добавили, что в ходе боевой подготовки экипажи МиГ-29К отразили воздушные цели условного противника и отработали стрельбу по мишеням в воздухе из 30-мм авиационной пушки.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Экипажи отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали перехват самолетов условного противника и условное бомбометание ракетами «воздух-воздух» во время учений на авиационно-воздушном полигоне Тимур. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время полетов летчики МиГ-29К поразили воздушные цели противника ракетами малой дальности и отработали стрельбу по воздушным мишеням из 30-мм авиационной пушки.

Летчики из числа молодого пополнения в ходе летной смены отрабатывали обнаружение и перехват самолетов условного противника, а также условное бомбометание.

«К наиболее ответственным элементам можно отнести работу с системой поражения, то есть этой ракетой можно убить и уничтожить. Летчик истребителя авиации стремится всю свою подготовку к осуществлению пуска ракет. Его задача в этом и заключается», - рассказал Илья, летчик МиГ-29К.

Об авиации Илья мечтал с детства.

«Я сам из региона, где гражданская авиация. Меня каждый раз, где я не говорю, откуда я, спрашивают "а почему ты не поступил в гражданское", но на это я отвечаю, что мне нравится больше маневренная авиация. Когда я поступал в училище, очень был рад тому, что при распределении попал в истребительную авиацию», - поделился Илья, летчик МиГ-29К.

Учебно-тренировочные полеты проходили над морским полигоном Северного флота. Перед началом боевой подготовки были приняты меры по обеспечению безопасности воздушных судов и надводных кораблей в этом районе.

После завершения учебно-боевых задач истребители отправились на аэродром постоянного базирования в Мурманской области.

Ранее мотострелки ВВО провели тренировку по стрельбе из зенитных пушек в Приамурье. Точно определять цели им помогали беспилотники. Мишени имитировали легкобронированную технику, скопления пехоты и укрепленные пункты.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов

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