Армия Мотострелки ВВО провели тренировку по стрельбе из зенитных пушек в Приамурье В определении точных целей военнослужащим помогают беспилотники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Восточного военного округа провели стрельбы по наземным и воздушным целям из зенитных буксируемых пушек на общевойсковом полигоне Екатеринославский в Амурской области. «Цель наземная. БТР. Дальность 1100. Азимут 55», - ставит задачу команир. Мотострелки стреляют по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, скопления пехоты, укрепленные пункты, а также низколетящие летательные аппараты. В разведке целей бойцам помогают дроны. «На данном учебном месте проводятся тренировки с военнослужащими стрелковых подразделений. Они поражают мишени, имитирующие бронетехнику условного противника. В данном случае расчеты выполняют стрельбу из различных установок. Сейчас мы отработали стрельбу из 57-мм буксируемых орудий. Попадание есть», - рассказал командир подразделения Евгений. Во время тренировок расчеты зенитных пушек оперативно занимают огневой рубеж, готовят орудие к стрельбе, выполняют задачи по поражению целей и быстро покидают позицию. Занятия по боевой подготовке проводят офицеры-инструкторы с боевым опытом в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что артиллерия и авиация группировки сил «Запад» сорвали ротации подразделений боевиков на Купянском направлении. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика