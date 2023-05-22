Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7

© Фото: Thorton Keystone Press Agency Globallookpress

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита «Большой семерки». Президент Украины заявил, что не расстроен отказом.

«Я думаю, что он должен быть тем, кто расстроен», - приводит ТАСС слова Зеленского.

Как сообщает агентство, Лула да Силва не был против встречи - у лидеров просто не сошлись графики. Президент Бразилии планировал поговорить с Зеленским в воскресенье.

Ранее стало известно, что президент Украины не пришел на возложение цветов лидерами «Большой семерки». Главы G7 почтили память жертв бомбардировки Хиросимы.