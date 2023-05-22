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Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7

Елизавета Егорова
02:42 22.05.2023
Просьбу о встрече выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7
© Фото: Thorton Keystone Press Agency Globallookpress
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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита «Большой семерки». Президент Украины заявил, что не расстроен отказом.

«Я думаю, что он должен быть тем, кто расстроен», - приводит ТАСС слова Зеленского.

Как сообщает агентство, Лула да Силва не был против встречи - у лидеров просто не сошлись графики. Президент Бразилии планировал поговорить с Зеленским в воскресенье.

Ранее стало известно, что президент Украины не пришел на возложение цветов лидерами «Большой семерки». Главы G7 почтили память жертв бомбардировки Хиросимы.

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