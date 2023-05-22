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Новый Шелковый путь и нефтегазовые месторождения в Иране: как прошел форум «Россия - Исламский мир»

Павел Ремнев
Елизавета Егорова
03:58 22.05.2023
На мероприятии обсудили перспективы взаимодействия России и Ближнего Востока.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В этом году на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир» в Казани участвовали 15 тысяч человек - это в три раза больше, чем в прошлом году. Более 80 мусульманских стран приняли предложение России встретиться в Казани. В их числе были Турция, Алжир, Сенегал, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Местом проведения форума был выбран именно Татарстан, так как в этом регионе на протяжении сотен лет мирно сосуществовали ислам и православие. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на мероприятии заявил, что чувствует себя здесь среди единомышленников.

«В некоторых западных христианских конфессиях принимаются решения, которые нас очень отдаляют, потому что они оправдывают то греховное развитие человеческой мысли <...> А вот братья мусульмане придерживаются тех же принципов, которых придерживаются и православные», - сказал патриарх.

В настоящем многополярном мире у России и стран исламского мира огромный экономический потенциал. Ближний восток - это большие пространства, часто плохо связанные между собой. Именно поэтому Россия развивает сейчас один из самых амбициозных проектов современности - международный транспортный коридор «Север - Юг». Иногда его еще называют Великим Шелковым путем из-за значимости и объема товаров, которые могут по нему перевозить. Одна из его веток ведет из России в Азербайджан, затем через Иран - и так до Индии.  

Кроме того, в настоящем идет разработка Транскаспийского маршрута. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Сейчас идет очень активная работа по раскатке Транскаспийского маршрута. Там Каспийское море мелководное, и для того, чтобы туда могли заходить суда с осадкой четыре метра, там строится специальный канал. В этом году уже начались соответствующие углубительные работы. Это все идет достаточно успешно», - рассказал Белоусов.

Одним из стратегических партнеров России является Иран. Российские компании скоро будут разрабатывать там 10 нефтегазовых месторождений. Также между нашими странами идут переговоры об отмене виз.

Кроме того, идет сближение с другими мусульманскими странами: сразу несколько авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Индонезию, Танзанию и Оман. Арабские Эмираты и Турция расширяют сотрудничество с Россией в сферах технологического производства: Анкара собирается заменить в России лифты, ранее поставляющиеся из США и Европы.

Новые зарубежные заводы на территории России - это налоги в бюджет и рабочие места для наших граждан. По некоторым подсчетам, турецкий завод на территории Татарстана способен трудоустроить до 500 человек в течение пяти лет.

Как отмечает Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, несмотря на сложную политическую ситуацию, страны исламского мира не отвернулись от России и держат с нашей страной постоянный контакт. У взаимодействия России и Ближнего Востока есть огромные перспективы, и форум «Россия - Исламский мир» тому подтверждение.

Ранее стало известно, что Россия и Иран подписали соглашение о железной дороге «Решт - Астара». Создание этого пути укрепит продовольственную безопасность Ирана, стран Персидского залива и Африки.

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