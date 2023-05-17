В церемонии в режиме видеоконференции принимали участие президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Россия и Иран подписали соглашение о железной дороге «Решт - Астара». В церемонии принимали участие президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси.

С российской стороны подпись на документе поставил глава Минтранспорта РФ Виталий Савельев, с иранской - министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш.

Иранский лидер подчеркнул, что это очень важное событие для его страны. Он также сообщил российскому лидеру, что собирается развивать транзит товаров в РФ, несмотря на все усилия коллективного Запада.

Путин в свою очередь отметил, что создание этой ж/д укрепит продовольственную безопасность не только Ирана и стран Персидского залива, но и Африки.