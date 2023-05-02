Роспотребнадзор начал расследование в МГУ после новостей об обнаружении кори

Студентов 2-го корпуса МГУ на Ленинских горах ранее перевели на дистанционный формат учебы до 17 мая из-за подозрения на корь у одного из учащихся.

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В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова начато эпидемиологическое расследование из-за подозрения на корь у одного из студентов. Об этом сообщили в столичном Управлении Роспотребнадзора.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как оказалось, подозрение на корь выявили у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. В адрес руководства учебного заведения направлено предписание о проведении комплекса необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее стало известно, что студентов сразу нескольких факультетов МГУ перевели на дистант. Ограничения коснулись тех, кто учится и работает во 2-ом учебном корпусе на Ленинских горах. Удаленка продлится со 2 по 17 мая.