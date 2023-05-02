Израильские истребители нанесли удар по провинции Алеппо в Сирии

В результате ракетно-бомбового удара погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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В минувший понедельник поздно вечером два тактически истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

В результате ракетно-бомбового удара погиб один человек, еще семеро получили ранения. Кроме того, по словам Олега Гуринова, оказалась выведена из строя взлетно-посадочная полоса международного аэропорта.

Также в провинциях Алеппо и Идлиб зафиксировали по одному обстрелу позиций сирийских войск террористами «Джебхат-ан-Нусры»*. А в провинции Алеппо жертвой снайпера стал военнослужащий армии САР.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегами из Турции, Сирии и Ирана сотрудничество, а также аспекты обеспечения региональной и глобальной безопасности.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ