В стране и мире Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова «сильным врагом» Ирина Елагина Главком ВСУ признался, что ему интересны размышления Валерия Герасимова. © Фото: MOD Russia, Globallookpress Читайте нас на: Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уважает начальника ГШ ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. О своем отношении к российскому генералу Залужный высказался в интервью местному изданию. «Сильный и непредсказуемый враг», - приводит ТАСС слова украинского военачальника о генерале армии Валерии Герасимове. Залужный отметил, что ему интересно читать публикации Герасимова. «В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. И мне интересны его мысли как военного . Это генерал Герасимов», - признался глава ВСУ. Залужный подчеркнул, что Герасимов - сильный противник, которого нельзя недооценивать. Ранее о телефонном разговоре Залужного с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли о необходимости своевременных поставок Киеву достаточного количества вооружения, военной техники и боеприпасов. Экспертное мнение и аналитика