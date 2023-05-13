Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова «сильным врагом»
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уважает начальника ГШ ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. О своем отношении к российскому генералу Залужный высказался в интервью местному изданию.
«Сильный и непредсказуемый враг», - приводит ТАСС слова украинского военачальника о генерале армии Валерии Герасимове.
Залужный отметил, что ему интересно читать публикации Герасимова.
«В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. И мне интересны его мысли как военного . Это генерал Герасимов», - признался глава ВСУ.
Залужный подчеркнул, что Герасимов - сильный противник, которого нельзя недооценивать.
Ранее о телефонном разговоре Залужного с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли о необходимости своевременных поставок Киеву достаточного количества вооружения, военной техники и боеприпасов.