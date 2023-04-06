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Mysl Polska: украинские беженцы в Польше показали необходимость денацификации Украины

Максим Крюков
08:58 06.04.2023
Обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас отметил, что у беженцев с Украины наблюдаются последствия многолетней нацистской идеологической обработки.
Mysl Polska: украинские беженцы в Польше показали необходимость денацификации Украины
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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Поведение украинских беженцев, которые приехали в Польшу, показало необходимость денацификации Украины. К такому выводу пришел обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас. Он отметил, что у приезжих наблюдаются последствия многолетней нацистской идеологической обработки.

«Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», - передает RT слова автора публикации.

Ренкас твердо заявил, что Украина является местом, «где абсолютно необходима денацификация». По его мнению, наплыв украинцев подвергает страны Европы экзистенциальной опасности.

Ранее польские власти приняли решение, что с 1 марта 2023 года украинские беженцы, проживающие на территории Польши, должны будут оплачивать половину расходов на жилье. Британский таблоид Daily Express назвал данную меру «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Автор статьи отметил, что Польша приняла около 500 тысяч украинских беженцев с начала специальной военной операции.

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