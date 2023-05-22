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Батальон «Югра» успешно провел штурм позиций украинских националистов в районе Каменки

Игорь Лапик
20:54 22.05.2023
Батальон «Югра» провел зачистку без потерь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Тяжелый штурм хорошо укрепленных позиций украинских боевиков без потерь провели бойцы батальона «Югра» на Авдеевском направлении. В время съемок эксклюзивного репортажа об их работе противник открыл огонь. Но вынужден был спешно покинуть рубеж.

Российская артиллерия обрабатывает укрепления украинских националистов на Авдеевском направлении в районе Каменки. Под градом снарядов у них начинается паника. В итоге противник не выдерживает натиска и под прикрытием дымовой завесы бежит с позиций. Но дыма слишком мало, и он не может скрыть боевиков от беспилотника.

На кадрах с дрона снаряд разрывается прямо рядом с одним из боевиков. В этот момент один из солдат противника пробегает мимо раненого, который рукой показывает, что ему нужна помощь. Но тот не останавливается.

На зачистку украинских позиций выходят бойцы батальона «Югра». Они метр за метром продвигаются вперед. В окопах и блиндажах десятки уничтоженных солдат противника. Саперы обезвреживают и уничтожают мины оставленные неприятелем.

Батальон «Югра» успешно провел штурм. Без потерь. Только два бойца получили легкие ранения. Уже после боя на дороге обнаружили и обезвредили взведенную редкую немецкую противотанковую мину PARM-2. В нее встроен большой кумулятивный боеприпас. Который бьет с обочины в борт технике.

В ходе боя удалось захватить много трофейного оружия, в том числе и западного производства.

Есть среди захваченного вооружение и такие раритеты, как германский пулемет МГ-42 времен Великой Отечественной. Воины югорчане уже освоили его и теперь применяют против националистов.

«Стволы изнашиваются предпочитаем трофеями на переднем крае если его уничтожат или сгорит от интенсивной стрельбы его не жалко, учим парней пользоваться натовским оружием», - рассказывает боец батальона «Югра» с позывным Север.

Боец сибиряк с говорящим позывным Север в боях с 18-ти лет. В 2015 году приехал в Донбасс и вступил в ополчение. За это время освоил все виды оружия от снайперской винтовки до советского противотанкового ружья. Которому нашлось применение и в зоне СВО.

Ранее минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении

Подробнее об успехах бойцов батальона «Югра» на Авдеевском направлении смотрите в материале Игоря Лапика.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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