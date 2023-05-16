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Минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении

Александр Федорчак
20:18 16.05.2023
Несмотря на обилие иностранного вооружения и боеприпасов, украинские националисты вынуждены отсиживаться в подземных бункерах под огнем российских минометов.
Минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении
© Фото: ТРК «Звезда»
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На Авдеевском направлении российские подразделения выжигают украинские укрепрайоны. Враг буквально в километре, наблюдает за каждым передвижением. Местность простреливается со всех сторон. Командир взвода с позывным «Бармалей» рассказал, что враг с той стороны возвел километровые бетонные укрепления. Националисты построили город под землей.

«Они не появляются на поверхности. Они внизу там перемещаются. Мы только видим, как они стреляют. С 9 Мая они такие агрессивные», - рассказал командир взвода.

Бойцы подразделения огневой поддержки - основное прикрытие для тех, кто в окопах днями и ночами. По противнику работают, в основном, из минометов. Но перед каждым выходом - запускают коптер, чтобы видеть, куда летит. Управляет дроном гранатометчик с позывным «Балу».

«Перед каждым вылетом калибруем компас, чтобы он знал куда вернуться», - объясняет военнослужащий.

По огневым позициям бойцы передвигаются короткими перебежками. Устанавливают миномет, чтобы работать по противнику. После того, как отстрелялись - быстрый отход. Над головой уже свистят вражеские снаряды. Большинство бойцов здесь - коренные жители Донбасса. Биться с нацистами под желто-синим флагом они начали еще в 2014 году. Многие все эти девять лет провели в окопах с оружием в руках.

«Они думали, что нас выбьют еще в 2014 году. Как видите, не выбили. У них много иностранного оружия, конечно тяжело. Ну а так держимся, отпор даем, продвигаемся потихоньку вперед. Вряд ли у них получится», - пообещал командир минометного орудия с позывным «Парикмахер».  

Отдушиной для бойцов, которые каждый день рискуют жизнью на передовой, стала кошка. Она с ними недавно, но уже подарила котят.

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