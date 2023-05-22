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Боррель призвал Сербию поддержать санкции против России ради вступления в ЕС

Анастасия Бобылева
20:15 22.05.2023
По его мнению, партнерские отношения с РФ вредят национальным интересам стран Европы и препятствуют их вступлению в Евросоюз.
Боррель призвал Сербию поддержать санкции против России ради вступления в ЕС
© Фото: Christine Olsson Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Сербию отказаться от тесных связей с РФ и поддержать антироссийские санкции. По его словам, без этого вступление Белграда в Евросоюз невозможно.

Боррель заявил об этом на обеде глав МИД балканских стран. Он одобрил присоединения ряда европейских стран к санкциям против России и подчеркнул, что партнерские отношения с Москвой, которые поддерживают некоторые страны, препятствуют их вступлению в ЕС.

«Мы также указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС, а также наносит ущерб национальным интересам», - передает ТАСС слова дипломата.

Ранее глава европейской дипломатии предложил добавить 3,5 миллиарда евро в фонд для военной помощи Украине. Фонд уже выделил на эти цели около 4,6 миллиардов евро с начала спецоперации.

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