Германская Wintershall Dea заявила об отсутствии планов по восстановлению «Северного потока»
Германская Wintershall Dea добавила, что сосредоточена на обеспечении безопасности для экологии в районе повреждений газопровода.
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Германская компания Wintershall Dea, как акционер «Северного потока», не планирует восстанавливать газопровод. Об этом заявил глава компании на пресс-конференции.
«У Wintershall Dea нет планов по восстановлению "Северного потока". Что мы хотим сделать, так это спасти трубопровод, спасти окружающую среду там», - цитирует ТАСС главу компании Марио Мерена.
Ранее журналист из США Сеймур Херш заявил, что администрация американского президента Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование подрыва газопроводов «Северный поток».