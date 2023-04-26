В стране и мире Германская Wintershall Dea заявила об отсутствии планов по восстановлению «Северного потока» Игнат Далакян Германская Wintershall Dea добавила, что сосредоточена на обеспечении безопасности для экологии в районе повреждений газопровода. © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Германская компания Wintershall Dea, как акционер «Северного потока», не планирует восстанавливать газопровод. Об этом заявил глава компании на пресс-конференции. «У Wintershall Dea нет планов по восстановлению "Северного потока". Что мы хотим сделать, так это спасти трубопровод, спасти окружающую среду там», - цитирует ТАСС главу компании Марио Мерена. Ранее журналист из США Сеймур Херш заявил, что администрация американского президента Джо Байдена никогда не будет вести честное расследование подрыва газопроводов «Северный поток». Экспертное мнение и аналитика