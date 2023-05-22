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Последний звонок прозвучал в стенах пансиона воспитанниц Минобороны

Алексей Кошкин
18:31 22.05.2023
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила воспитанниц с окончанием учебного года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Для воспитанниц 13-го выпуска Пансиона воспитанниц Министерства обороны прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь вступают 89 девушек, и дальше будут учиться уже в высших учебных заведениях. Каждой из них сегодня дарят 11 роз, в честь окончания последнего класса.

Пансион получил в этом году переходящий вымпел от Минобороны, что свидетельствует о статусе одного из лучших образовательных заведений страны. Поздравила выпускниц наставник Пансиона, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Пансион научил вас многому, он предоставил вам возможность встречаться с удивительными людьми из мира искусства, культуры, с профессорами, педагогами. Но самое главное, что Пансион вам подарил подруг и искреннюю дружбу, которая зародилась в Пансионе. Берегите ее, дорожите ей. Дружба основана на искренности», - сказала она.

Выпускницы успевают и поздравления принимать, и в праздничной программе участвовать. Все они профессионально занимаются танцами, музыкой, театральным искусством. И это помимо общих предметов и обучения в разнопрофильных классах.

В этом году выпустилось 20 медалисток. Воспитанницы участвуют в олимпиадах, международных соревнованиях, спартакиадах. Выпускниц пансиона ждут в главных военных вузах страны. Многие ученицы без сдачи ЕГЭ получили право на поступление в ведущие высшие заведения России: МГУ, МГИМО, Сеченовский медуниверситет и многие другие, так как их результаты на олимпиадах и участие в научных конференциях приравнены к 100 баллам по единому госэкзамену.

Все больше ректоров и известных деятелей науки и искусства поздравляют пансион на Беговой с последним звонком и уверенно заявляют, что готовы принимать воспитанниц в университеты и академии разного уровня.

На днях ветераны СВО провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц Пансиона Минобороны в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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