Последний звонок прозвучал в стенах пансиона воспитанниц Минобороны

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Для воспитанниц 13-го выпуска Пансиона воспитанниц Министерства обороны прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь вступают 89 девушек, и дальше будут учиться уже в высших учебных заведениях. Каждой из них сегодня дарят 11 роз, в честь окончания последнего класса.

Пансион получил в этом году переходящий вымпел от Минобороны, что свидетельствует о статусе одного из лучших образовательных заведений страны. Поздравила выпускниц наставник Пансиона, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Пансион научил вас многому, он предоставил вам возможность встречаться с удивительными людьми из мира искусства, культуры, с профессорами, педагогами. Но самое главное, что Пансион вам подарил подруг и искреннюю дружбу, которая зародилась в Пансионе. Берегите ее, дорожите ей. Дружба основана на искренности», - сказала она.

Выпускницы успевают и поздравления принимать, и в праздничной программе участвовать. Все они профессионально занимаются танцами, музыкой, театральным искусством. И это помимо общих предметов и обучения в разнопрофильных классах.

В этом году выпустилось 20 медалисток. Воспитанницы участвуют в олимпиадах, международных соревнованиях, спартакиадах. Выпускниц пансиона ждут в главных военных вузах страны. Многие ученицы без сдачи ЕГЭ получили право на поступление в ведущие высшие заведения России: МГУ, МГИМО, Сеченовский медуниверситет и многие другие, так как их результаты на олимпиадах и участие в научных конференциях приравнены к 100 баллам по единому госэкзамену.

Все больше ректоров и известных деятелей науки и искусства поздравляют пансион на Беговой с последним звонком и уверенно заявляют, что готовы принимать воспитанниц в университеты и академии разного уровня.

На днях ветераны СВО провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц Пансиона Минобороны в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.