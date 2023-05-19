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Ветераны СВО провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны

Ян Брацкий
19:42 19.05.2023
В рамках акции Минобороны РФ «Воины Z - Поколению Z», «уроки мужества» проводятся с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях оборонного ведомства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Ветераны специальной военной операции по защите мирного Донбасса провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны России в Санкт-Петербурге. Организовали мероприятие участники Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» в рамках акции оборонного ведомства «Воины Z - Поколению Z».

© Минобороны РФ

Акция проходит с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях Минобороны. География довольно обширная: Москва, Петербург, Тула, Тверь, Ульяновск и так далее. Основная идея проекта - сохранить и укрепить традиции Вооруженных сил, их преемственность подрастающим поколением.

© Минобороны РФ

Участники спецоперации рассказали ребятам о личном опыте участия в боевых действиях, вспомнили о своих героических буднях и ответили на вопросы из зала.

«Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена», - подчеркнул президент Фонда Дмитрий Воробьев. 

Для воспитанников продемонстрировали фильм о триумфе российского оружия, о славных подвигах российских бойцов, о примерах мужества и героизма, на которые будущим защитникам Отечества необходимо равняться.

«Я вижу будущих офицеров, генералов и маршалов. С такими ребятами наша Родина может спать спокойно. Мы семь училищ за эту неделю посетили и везде у ребят был боевой настрой», - добавил Воробьев.

Фонд «Своих не бросаем» был создан в прошлом году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Согласно данным фонда, с момента образования оказана адресная помощь более 7 тысячам проходящим лечение военнослужащим, а также более 350 семьям погибших.

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