Ветераны СВО провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны

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Участники спецоперации рассказали ребятам о личном опыте участия в боевых действиях, вспомнили о своих героических буднях и ответили на вопросы из зала.

«Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена», - подчеркнул президент Фонда Дмитрий Воробьев.

Для воспитанников продемонстрировали фильм о триумфе российского оружия, о славных подвигах российских бойцов, о примерах мужества и героизма, на которые будущим защитникам Отечества необходимо равняться.

«Я вижу будущих офицеров, генералов и маршалов. С такими ребятами наша Родина может спать спокойно. Мы семь училищ за эту неделю посетили и везде у ребят был боевой настрой», - добавил Воробьев.

Фонд «Своих не бросаем» был создан в прошлом году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Согласно данным фонда, с момента образования оказана адресная помощь более 7 тысячам проходящим лечение военнослужащим, а также более 350 семьям погибших.