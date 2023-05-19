Ветераны СВО провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны
В рамках акции Минобороны РФ «Воины Z - Поколению Z», «уроки мужества» проводятся с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях оборонного ведомства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Ветераны специальной военной операции по защите мирного Донбасса провели «урок мужества» для суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны России в Санкт-Петербурге. Организовали мероприятие участники Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» в рамках акции оборонного ведомства «Воины Z - Поколению Z».