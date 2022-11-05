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Додик заявил, что Запада нацелился на Балканы из-за неудач на Украине

Сергей Лебедев
20:39 05.11.2022
По его словам, косовары при поддержке извне пытаются деморализовать сербов.
Додик заявил, что Запада нацелился на Балканы из-за неудач на Украине
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Западу не удается добиться своих целей на Украине и победить Россию, поэтому он стремится достичь быстрого успеха на Балканах. Об этом заявил лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик. По его словам, косовары при поддержке извне пытаются деморализовать сербов, но встретили жесткий отпор.

«Развитие ситуации на Украине является решающим для наших позиций здесь, Запад требует от Украины быстрых успехов, их конечная цель - разорвать Россию и завладеть ее ресурсами, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться, я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которого хочет Запад. Во всяком случае, отсрочка мира там, на Украине, делает их нервозными, они стремятся достичь хоть какого-то успеха здесь, в том числе в Республике Сербской», - передает агентство Тanjug слова Додика.

Напомним, ранее бывший министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что  в обострении ситуации в самопровозглашенной республике Косово виноват Европейский союз. ЕС не выполнил роль гаранта и контролера Брюссельского соглашения.

Также политик раскритиковал Приштину. По словам Вулина, косовские власти сделали все, чтобы Брюссельское соглашение не было реализовано.

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