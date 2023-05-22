Вопросы истории В ВМПИ открылась аудитория имени главного конструктора АПЛ «Ленинский комсомол» Перегудова Андрей Аркадьев В церемонии приняли участие командование, курсанты, офицеры и преподаватели института, а также родственники Владимира Перегудова. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ открылась новая учебная аудитория, которая получила имя главного конструктора первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» Владимира Перегудова. Красную ленту перерезали временно исполняющий должность начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Александр Карпов и Николай Новоселов - первый заместитель гендиректора конструкторского бюро «Малахит». В церемонии приняли участие представители командования ВМФ России, ветераны, студенты и преподаватели. Напомним, что в Кронштадте сейчас реставрируют субмарину «Ленинский комсомол». Рабочие восстанавливают корпус корабля, который украсит туристический кластер «Остров фортов». Подлодка станет главным экспонатом Музея военно-морской славы, который открывается 30 июля. Лодка была доставлена в Кронштадт в прошлом году благодаря уникальной технологии транспортировки. Экспертное мнение и аналитика