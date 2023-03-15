В стране и мире ФСБ РФ пресекла канал поставок оружия и боеприпасов в Белгородской области Игнат Далакян У подозреваемых обнаружили 77 ручных гранат, 14 противотанковых управляемых ракет и другие виды вооружений. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Белгородской области Федеральная служба безопасности России пресекла канал поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения специальной военной операции РФ на Украине. Как передает «360», сотрудники ФСБ России задержали двух российских граждан - Лебедева 1988 года рождения и Ясинского 1980 года рождения. Сообщается, что у подозреваемых было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 77 ручных гранат, гранатометы и другое вооружение. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали мужчину, который подозревается в работе на украинские спецслужбы. Жителю Ставропольского края может грозить до 20 лет тюремного заключения. Экспертное мнение и аналитика