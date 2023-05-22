Суд оставил Блиновскую под домашним арестом

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избранную меру пресечения для блогера Елены Блиновской. Сама она не пришла в суд на рассмотрение жалобы.

«Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения», - озвучила решение судья.

Ранее Блиновской была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, однако ее адвокат заявил, что арест нужно заменить на запрет некоторых действий. Он также подчеркнул, что у блогера не было умысла уезжать из России.

Напомним, общая налоговая задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей. При этом погасила она лишь «мизерную часть» этой задолженности - всего 10 миллионов.