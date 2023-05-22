Песков заявил о продолжении диалога с Арменией по теме ОДКБ

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Москва продолжит диалог с Ереваном по вопросу ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается заявления премьер-министра Армении, то мы, безусловно, будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ», - заявил Песков.

Песков также добавил, что ОДКБ ранее не раз демонстрировала свою эффективность. Эта организация, имеющая авторитет и государств-членов, обладает серьезным потенциалом для развития.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об актуальном статусе вопроса по выходу Армении из ОДКБ. По его словам, постоянно говорится о том, почему мониторинговая миссия организации не приезжает в страну.

В начале 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил совершенствование силового потенциала ОДКБ на встрече с генсеком организации.