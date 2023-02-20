Шойгу обсудил совершенствование силового потенциала ОДКБ на встрече с генсеком этой организации

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым. Об этом сообщает Минобороны России.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития военной составляющей ОДКБ, а также совершенствование ее силового потенциала.

«Хочу сразу же поздравить с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей организации. Надеюсь, что ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления Вооруженных сил Казахстана», - сказал Шойгу Тасмагамбетову.

Сергей Шойгу выразил надежду, что опыт нового генсека на предыдущих должностях послужит дальнейшему укреплению авторитета организации, причем не только внутри ее государств, но и на международной арене.

Генсек в ответ поблагодарил министра обороны России за встречу, отметив, что он понимает, что сейчас время для Шойгу на вес золота.

Имангали Тасмагамбетов заметил, что на прошлой неделе он совершил визит к Лукашенко, где подписал план мероприятий по исполнению решений Совета коллективной безопасности, которые были приняты в ноябре 2022 года.

В МО РФ напомнили, что Имангали Тасмагамбетов был назначен на должность генсека ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.

Ранее Шойгу вручил погоны высшим офицерам Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов