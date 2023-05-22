112: актриса Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем

В больнице ей проведут обследование и подкорректируют дальнейшее лечение.

© Фото: Nadezhda Markalova, Russian Look, Globallookpress

Актриса Галина Польских была госпитализирована из-за проблем с сердцем и давлением. Как уточняет 112, ее отправили в специализированное медучреждение Москвы.

Там ей проведут обследование и назначат дальнейшее лечение. Актриса останется в больнице на несколько дней.

Ранее 86-летний американский актер Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике. Он посетил баскетбольный матч, заняв привычное место в первом ряду.