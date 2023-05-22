МО РФ: на Донецком направлении российская группировка уничтожила до 270 украинских боевиков

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Подразделения группировки войск «Юг» на Донецком направлении в результате активных действий, огня артиллерии и ударов авиации уничтожили за сутки до 270 украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. За все время проведения специальной военной операции уничтожены 9 257 танков и других боевых бронированных машин, 10 379 единиц специальной военной автомобильной техники, 4 881 орудие полевой артиллерии и миномет.

Также в Минобороны сообщили об ударе по объектам противника на аэродроме Днепр. Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.