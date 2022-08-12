Джефф Монсон рассказал о планах снять фильм про зверства ВСУ в Донбассе

Он рассказал, что работает вместе с журналистом, который взял интервью у большого количества людей, таким образом удалось собрать массив документальных материалов.

© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Боец ММА американского происхождения Джефф Монсон в беседе со «Звездой» поделился планами снять фильм о жителях Донбасса и о преступлениях украинских националистов, он собирается назвать его «За восемь лет до».

Спортсмен рассказал, что работает вместе с другом журналистом, который взял интервью у большого количества людей, таким образом удалось собрать массив документальных материалов.

«Я соберу это все вместе в фильм под названием “За восемь лет до”, что означает, что конфликт, ситуация на Украине длятся уже восемь лет. Восемь лет никто не обращал на это внимание, игнорировали, даже не задумывались. Но все это происходит восемь лет с жителями Донбасса. Они живут в такой ситуации и выживают в ней», - сказал он.

Монсон подчеркнул, что из-за политики западных средств массовой информации мир практически лишился возможности узнать правду о происходящем.

«Россия пришла спасти жителей Донбасса, которые все 8 лет, каждый день подвергались обстрелам, расстрелам со стороны ВСУ. Я был примерно 10 раз там и видел своими глазами их убежища, как падают бомбы. Они (украинские войска - Прим.ред.) наносят удары по госпиталям, уничтожают аэропорты, детские дома, школы, частные дома», - добавил бывший спортсмен.

Он также рассказал, что в результате преступных действий украинских националистов он потерял в Донбассе двух близкий друзей.

«У меня есть два близких друга, которых просто убило осколками рано утром, без причины, просто осколки прилетели в жилой сектор и убили случайных людей. ВСУ совершают геноцид, обстреливая свой народ. А теперь Киев и Зеленский слушают США и остальной Запад, не считая жителей Донбасса за своих людей», - рассказал он.

Кроме того, было подчеркнуто, что жители Донбасса должны знать, что они не забыты и что Россия поддерживает их.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.