В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ирландии компанию Meta* оштрафовали на 1,2 миллиарда евро

Ирина Елагина
14:28 22.05.2023
Компанию, владеющую популярными социальными сетями, наказали за передачу персональных данных.
В Ирландии компанию Meta* оштрафовали на 1,2 миллиарда евро
© Фото: Christian Ohde, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Компания Meta Platforms* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), владеющая популярными соцсетями, попала под штрафные санкции в Ирландии.

Национальный регулятор по защите данных наказал американскую корпорацию на 1,2 миллиарда евро. Небывалая сумма штрафа назначена за передачу персональных данных из ЕС в США.

Как сообщает РИА Новости, этот штраф стал самым крупным за всю историю административных взысканий в ЕС в сфере законодательства о персональных данных. Прежний рекорд в размере 746 миллионов евро принадлежал компании Amazon и держался с 2021 года.

По решению ирландских властей компания Meta* обязана в течение пяти месяцев прекратить передачу данных пользователей из ЕС в США.

Ранее сообщалось, что глава корпорации Meta* Марк Цукерберг возглавил топ миллиардеров по росту состояния: с начала 2023 года он стал богаче на 44,3 миллиарда долларов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:03 В стране и мире
Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой
14:54 В стране и мире
112: актриса Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем
14:32 Армия
Видео
МО РФ: на Донецком направлении российская группировка уничтожила до 270 украинских боевиков
14:11 В стране и мире
Песков заявил о продолжении диалога с Арменией по теме ОДКБ
13:24 В стране и мире
Экс-главреда NEXTA Романа Протасевича помиловали
Популярное
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
Видео
Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.