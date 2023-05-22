В Ирландии компанию Meta* оштрафовали на 1,2 миллиарда евро

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Компания Meta Platforms* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), владеющая популярными соцсетями, попала под штрафные санкции в Ирландии.

Национальный регулятор по защите данных наказал американскую корпорацию на 1,2 миллиарда евро. Небывалая сумма штрафа назначена за передачу персональных данных из ЕС в США.

Как сообщает РИА Новости, этот штраф стал самым крупным за всю историю административных взысканий в ЕС в сфере законодательства о персональных данных. Прежний рекорд в размере 746 миллионов евро принадлежал компании Amazon и держался с 2021 года.

По решению ирландских властей компания Meta* обязана в течение пяти месяцев прекратить передачу данных пользователей из ЕС в США.

Ранее сообщалось, что глава корпорации Meta* Марк Цукерберг возглавил топ миллиардеров по росту состояния: с начала 2023 года он стал богаче на 44,3 миллиарда долларов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.