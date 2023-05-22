МО РФ: артиллерия нанесла удар по пункту дислокации нацбатальона «Правого сектора»*

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Подразделения российской артиллерии нанесли огневой налет по пункту временной дислокации украинского националистического батальона «Правый сектор»* (экстремистская организация, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Новгородское. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Ракетные подразделения группировки уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной бригады противника в Андреевке и 54-й механизированной бригады.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два миномета противника в районах Богдановки и Северное. Также были поражены САУ Krab, противотанковое оружие M128 и два танка. Зенитно-ракетные подразделения сбили беспилотник самолетного типа в районе Опытного. Подразделения РХБЗ с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника и взводному опорному пункту.

Ранее российские артиллеристы нанесли удар по 66-й механизированной бригаде, 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 15-му полку Национальной гвардии Украины. В результате удара националисты понесли существенные потери в личном составе и технике.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.