Убивавший жертв током маньяк-электрик вышел на свободу в Екатеринбурге

Как утверждается, бывший сотрудник МВД узнал в охраннике в одном из ТЦ маньяка.

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В Екатеринбурге на свободу вышел маньяк-убийца Егор Хабаров, известный тем, что убивал своих жертв с помощью электричества, передает E1.ru.

Ранее эксперты признали мужчину невменяемым, суд решил поместить в стационар, где она находился под интенсивным наблюдением.

Маньяка задержали в 2009 году. Тогда шло расследование уголовного дела о гибели 23-летнего молодого человека - тело студента нашли возле дороги. Как утверждалось, тело жертвы почти полностью сгорело.

Впоследствии появились сообщения, что молодой электрик, работник ТЭЦ, пригласил студента в гараж под землей якобы для продажи компьютерных запчастей, после чего совершил убийство.

По информации портала, через три года мужчина был осужден за еще одно убийство. Как уточнялось, Хабаров заживо сжег в машине 27-летнего молодого человека.

После того как маньяк оказался на свободе, его взяли на работу охранником в один из ТЦ Екатеринбурга. Там его увидел и узнал бывший сотрудник правоохранительных органов. Впоследствии мужчина был уволен.

В марте 2021 года «скопинского маньяка» Виктора Мохова выпустили на свободу после почти 17 лет колонии.