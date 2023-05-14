В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Безпалько назвал Германию основным донором Украины

Вероника Волосунова
14:05 14.05.2023
По словам политолога Богдана Безпалько, главным донором Украины является Германия, которая ранее помогала стране «покрывать коммуналку».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Filip Singer, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Зеленский прибыл в Германию с визитом для того, что попросить деньги и вооружение для Украины. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. 

«Думаю, что Зеленский отправился в Германию исключительно с целью попрошайничества. Германия - основной европейский донор в адрес Украины. Даже до событий 2022 года ФРГ полностью покрывала украинскую коммуналку, хотя и не поставляла при этом оружие. Поэтому сейчас Зеленский отправился туда, чтобы просить всего - начиная от денег и заканчивая современными вооружениями», - рассказал «Звезде» Безпалько.

По словам эксперта, спрогнозировать эффект от поездки сложно, поскольку Шольц пытается проводить хоть сколь-нибудь независимую политику. Хотя у него это плохо получается, но он до последнего сопротивлялся поставкам танков Leopard. Кроме того, Германия относится к тем странам, кто не стал отправлять Украине самолеты.

Однако, как отметил Безпалько, символический результат скорее всего будет. Возможно, это им станет пакет с финансовой составляющей.

«Например, он объявит, что Германия выкупит какое-то количество танков у Португалии или еще у кого-то и направит их на Украину. Или договорится с кем-то из европейских стран, что они поставят танки, а ФРГ в дальнейшем компенсирует финансовые потери», - заключил Безпалько.

Ранее в немецком издании Spiegel появилась информация о возможной передаче Украине военной помощи в размере 2,7 млрд евро в ближайшее время. Отмечалось, что решение может быть оглашено в воскресенье 14 мая параллельно с награждением Зеленского в Ахене премией имени Карла Великого, которая выдается за вклад в объединение Европы. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:08 Армия
Видео
Минобороны: подразделениями ВС РФ отражены более 10 атак и уничтожены более 400 боевиков
11:15 В стране и мире
Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о состоянии госпитализированного Панфилова
10:50 В стране и мире
Метеоролог Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
08:25 В стране и мире
МИД сообщил, что Россия готова привлечь страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике
06:51 В стране и мире
СБУ объявила набор в колл-центры для вымогательства денег у россиян
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.