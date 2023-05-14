Политолог Безпалько назвал Германию основным донором Украины

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Зеленский прибыл в Германию с визитом для того, что попросить деньги и вооружение для Украины. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Думаю, что Зеленский отправился в Германию исключительно с целью попрошайничества. Германия - основной европейский донор в адрес Украины. Даже до событий 2022 года ФРГ полностью покрывала украинскую коммуналку, хотя и не поставляла при этом оружие. Поэтому сейчас Зеленский отправился туда, чтобы просить всего - начиная от денег и заканчивая современными вооружениями», - рассказал «Звезде» Безпалько.

По словам эксперта, спрогнозировать эффект от поездки сложно, поскольку Шольц пытается проводить хоть сколь-нибудь независимую политику. Хотя у него это плохо получается, но он до последнего сопротивлялся поставкам танков Leopard. Кроме того, Германия относится к тем странам, кто не стал отправлять Украине самолеты.

Однако, как отметил Безпалько, символический результат скорее всего будет. Возможно, это им станет пакет с финансовой составляющей.

«Например, он объявит, что Германия выкупит какое-то количество танков у Португалии или еще у кого-то и направит их на Украину. Или договорится с кем-то из европейских стран, что они поставят танки, а ФРГ в дальнейшем компенсирует финансовые потери», - заключил Безпалько.

Ранее в немецком издании Spiegel появилась информация о возможной передаче Украине военной помощи в размере 2,7 млрд евро в ближайшее время. Отмечалось, что решение может быть оглашено в воскресенье 14 мая параллельно с награждением Зеленского в Ахене премией имени Карла Великого, которая выдается за вклад в объединение Европы.