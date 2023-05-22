Расчеты САУ «Мста-СМ2» разгромили замаскированные позиции противника

Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало видео, на котором наши расчеты самоходных гаубиц «Мста-СМ2» бьют по украинской бронетехнике и замаскированным укрепленным позициям противника.

Цели находятся на значительном удалении, артиллеристы корректируют огонь с беспилотника, его же камера фиксирует попадание. В видеоролике показано, как перед ведением огня делаются необходимые расчеты, как движется самоходка, заряжается орудие и производится выстрел.

Отстрелявшись, расчеты быстро покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Ранее в пресс-центре российской группировки войск «Центр» сообщили об ударе по опорникам и пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.