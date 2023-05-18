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Киссинджер предложил принять Украину в НАТО из-за ее малоопытного руководства

Дмитрий Трунов
01:44 18.05.2023
Украина может стать самой хорошо вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе, сказал экс-госсекретарь США.
Киссинджер предложил принять Украину в НАТО из-за ее малоопытного руководства
© Фото: Then Chih Wey, Xinhua, GlobalLookPress
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Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности 99-летний Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist высказался в пользу принятия Украины в НАТО. По его словам, это нужно сделать ради безопасности Европы.

Киссинджер объяснил, что в блоке Киев не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальным уровне. Кроме того, Европа должна спланировать сближение с Россией, чтобы создать стабильную восточную границу.

По мнению бывшего госсекретаря, решение оставить открытым членство Украины в НАТО было неверным и дестабилизирующим. В блоке «размахивали» обещанием защиты со стороны НАТО, но ничего для этого не делали, хотя понимали, что это гарантированно «разозлит не только Путина, но и многих его соотечественников».

Теперь задача состоит в том, чтобы довести конфликт до конца, не подготовив почву для следующего витка, считает Киссинджер. По его словам, реальность такова, что при любом исходе Россия, скорее всего, сохранит за собой Севастополь. Такое урегулирование, при котором Москва теряет одни достижения, но сохраняет другие, может оставить недовольной как Россию, так и Украину, сказал он.

«То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, безумно опасно... Потому что европейцы говорят: «Мы не хотим их в НАТО, потому что это слишком рискованно. И поэтому мы их вооружим до чертиков и дадим им самое современное оружие», - сказал Киссинджер.                                                          

Так Украина может стать самой хорошо вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе, сказал политик. Членство в НАТО лишало бы Киев излишней самостоятельности в части развязывания конфликтов, считает Киссинджер.

Ранее экс-госсекретарь США допустил, что переговоры по Украине могут начаться в конце года при помощи посредничества Китая.

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