В МИД РФ назвали референдум в Узбекистане соответствующим демократическими принципами

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что голосование прошло открыто и спокойно.

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Итоги конституционного референдума в Узбекистане наглядно демонстрируют высокую степень поддержки населением страны политического курса президента Шавката Мирзиеева. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что голосование носило открытый характер. Оно прошло в спокойной обстановке.

В МИД РФ подчеркнули, что в Узбекистане создали все условия для проведения референдума в полном соответствии с общепринятыми демократическими принципами и международными нормами.

«По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер», - заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, референдум в Узбекистане прошел в минувшее воскресенье. Участники голосования отвечали на вопрос «Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан "О конституции Республики Узбекистан"?».

По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка на референдуме составила 84,54%. За принятие Конституционного закона высказалось 90,21% проголосовавших.