В Узбекистане начался референдум по конституции

Участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на референдуме по проекту закона о конституции в новой редакции.

Как передают РИА Новости, участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени до (06:00 - 18:00 по московскому времени).

Избирателям предлагают ответить на вопрос «Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан "О конституции Республики Узбекистан"?». Текст самого закона был опубликован в местных средствах массовой информации 15 марта.

Ранее в Узбекистане делегации Министерство обороны стран-участников СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества. Встреча состоялась в Самрканде.