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Артиллеристы группировки «Центр» нанесли огневое поражение двум бригадам украинских боевиков

Дмитрий Трунов
05:36 21.05.2023
В результате удара националисты понесли существенные потери в личном составе и технике.
Артиллеристы группировки «Центр» нанесли огневое поражение двум бригадам украинских боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские артиллеристы нанесли удар по 66-й механизированной бригаде, 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 15-му полку национальной гвардии Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Разведка группировки «Центр» обнаружила перемещения боевиков этих подразделений на технике на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате удара артиллерийских подразделений группировки «Центр» националисты понесли существенные потери в личном составе и технике.

По словам Савчука, на Краснолиманском направлении российские военнослужащие ударили по позициям украинских боевиков из РСЗО «Смерч». Российские артиллеристы обнаружили и подавили ствольную артиллерию и минометы противника. А авиация поразила склады боеприпасов, опорники и пункты дислокации противника в районе Ямполовки, Кременной, Червоной Дибровы.

Ранее «Звезда» сообщала о том, как самоходки «Мста-С» Южного военного округа накрыли огнем позиции ВСУ в зоне спецоперации.

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