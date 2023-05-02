Первый канал: умер Валентин Юдашкин
Последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости
Российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на его супругу сообщает Первый канал.
Причины смерти модельера не уточняются.
Известно, что с 2016 года Юдашкин боролся с онкологией. Вначале у него диагностировали рак почки, затем метастазы обнаружили в голове. В последние годы модельер тщательно следил за своим здоровьем и редко появлялся на публике.