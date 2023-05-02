Путин лично поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем

Президент поблагодарил дирижера за огромный вклад в мировое искусство и российскую культуру.

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Сегодня президент Владимир Путин лично поздравил художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева с 70-летним юбилеем. Глава государства поблагодарил дирижера за огромный вклад в мировое искусство и российскую культуру.

Президент отметил, что под руководством Валерия Гергиева Мариинский театр стал мировой сценой. Он является примером для подражания для многих коллективов. При этом глава государства добавил, что искусство находится вне политики.

«Не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь во все это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство - вне политики. Это самое главное», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский лидер наградил Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президент подписал во вторник.

Напомним, Валерий Гергиев является Героем труда, народным артистом России и лауреатом Государственных премий. В 1996 году он стал художественным руководителем-директором Мариинского театра, приняв руководство оркестром, балетной и оперной труппой.