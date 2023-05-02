Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Владимир Путин подписал указ о награждении худрука и директора Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Гергиев награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в тексте указа. 2 мая артисту исполнилось 70 лет.

Гергиев - народный артист России, лауреат Государственных премий, Герой труда. Главный дирижер и художественный руководитель оперной труппы Государственного академического Мариинского театра в Петербурге (ранее - Ленинграде) с 1988 года. В 1996 году стал художественным руководителем-директором театра, приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппой.

Награжден орденами Дружбы, орденом Александра Невского. Был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 по 2022 год. После начала СВО на Украине власти Мюнхена потребовали от Гергиева «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской операции на Украине, а затем прекратили сотрудничество с ним, поскольку «этого не произошло».