«Облили лицо и подожгли»: как радикалы убили сторонника «антимайдана» в Доме профсоюзов
Одному из сторонников «антимайдан» националисты в Одессе подожгли лицо, так молодой человек погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Эту страшную историю рассказал «Звезде» его отец Александр Кушнарев.
О смерти сына он узнал из прямого эфира украинских СМИ - над телом парня стоял нардеп Алексей Гончаренко.
«Появились кадры, где Алексей Гончаренко дает интервью в студию киевского канала, он стоит над телом моего сына», - вспоминает мужчина.
По словам Кушнарева, его убили на четвертом этаже. Там националисты ударили его по голове, предположительно, трубой, из-за чего он потерял сознание. А затем лицо парня облили горючей жидкостью и подожгли.
«Было сожжено только лицо, даже волосы не сгорели. Его живого просто...таким образом он погиб», - сказал Кушнарев.
Ранее «Звезда» в рамках проекта специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов «Материалы следствия» рассказывала о тех трагических событиях в Одессе, о том, как националисты заблокировали и подожгли сторонников «антимайдана» в Доме профсоюзов.