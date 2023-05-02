«Облили лицо и подожгли»: как радикалы убили сторонника «антимайдана» в Доме профсоюзов

Молодого человека оглушили на четвертом этаже, после чего он потерял сознание. Затем националисты жестоко убили его.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Денис Петров, Агентство Одесса-медиа, РИА Новости

Одному из сторонников «антимайдан» националисты в Одессе подожгли лицо, так молодой человек погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Эту страшную историю рассказал «Звезде» его отец Александр Кушнарев.

О смерти сына он узнал из прямого эфира украинских СМИ - над телом парня стоял нардеп Алексей Гончаренко.

«Появились кадры, где Алексей Гончаренко дает интервью в студию киевского канала, он стоит над телом моего сына», - вспоминает мужчина.

По словам Кушнарева, его убили на четвертом этаже. Там националисты ударили его по голове, предположительно, трубой, из-за чего он потерял сознание. А затем лицо парня облили горючей жидкостью и подожгли.

«Было сожжено только лицо, даже волосы не сгорели. Его живого просто...таким образом он погиб», - сказал Кушнарев.

Ранее «Звезда» в рамках проекта специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов «Материалы следствия» рассказывала о тех трагических событиях в Одессе, о том, как националисты заблокировали и подожгли сторонников «антимайдана» в Доме профсоюзов.