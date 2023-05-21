Армия Бойцов штурмовых отрядов ЦВО наградили в зоне спецоперации Российским военнослужащим вручили медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также орден Мужества. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО) наградили в зоне проведения специальной военной операции. Кадры церемонии вручения государственных наград бойцам, которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения специальных задач, опубликовало Министерство обороны России. Российские военные были удостоены медалей «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», а также знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. Трое военнослужащих, включая командира штурмового отряда с позывным «Крестик», были награждены орденом Мужества. «Каждый из военнослужащих проявил себя с высокой стороны, показал свое мастерство и превосходство над противником. Победа будет за нами!» - сказал командир отряда. Ранее государственные награды за отличия в ходе спецоперации получили военнослужащие штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа. Награждение прошло на передовой. Командиры поблагодарили штурмовиков за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика